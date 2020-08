Goud voor Werkendamse Raisa Schoon en brons voor Marleen van Iersel uit Goirle bij NK beachvolleybal

Bij het NK in Scheveningen was het brons voor de Goirlese Marleen van Iersel. Onlangs beëindigde haar partner Joy Stubbe, met wie er goede kansen waren op plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio, de samenwerking. Tweevoudig Europees kampioene Van Iersel moest op zoek naar een nieuwe teamgenote. In Scheveningen speelde Van Iersel samen Jantine van der Vlist. Het koppel was in de halve finale niet opgewassen tegen Keizer en Meppelink en verloor met 14-21 en 15-21. Maar het gelegenheidsduo klopte in de strijd om het brons wel Emma Piersma en Esmee Priem in drie sets: 21-14, 18-21, 15-7. De Bredase zussen Mexime en Emi van Driel eindigden als vijfde.