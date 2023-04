Goud voor judoka’s Jelle Snippe en Noël van ‘t End in Antalya

De Nederlandse judoka’s Jelle Snippe en Noël van ‘t End hebben goud veroverd bij de Grand Slam in de Turkse stad Antalya. Voor de 24-jarige Snippe was het in de klasse boven 100 kilogram zijn eerste succes op een Grand Slam. Hij versloeg landgenoot Roy Meyer in de finale in de golden score (verlenging).

Vorig jaar won Snippe goud bij de European Open in Madrid en in 2021 ook in Malaga. In Antalya vloerde Snippe in de kwartfinale Yevgeniy Balyevskyy uit Oekraïne en won in de halve finale van de Georgiër Levani Matiasjvili. Meyer versloeg in de kwartfinale de Turk Munir Ertug en was in de halve finale te sterk voor een ander Turk, Ibrahim Tataroglu.

De 31-jarige Van ‘t End pakte de titel in de klasse tot 90 kilogram. In de finale versloeg hij de Roemeen Alex Cret op ippon. Van ‘t End won eerder dit jaar ook de prestigieuze Grand Slam in Parijs. Van ‘t End rekende in Turkije in de kwartfinale af met de Hongaar Roland Goz en schakelde in de halve eindstrijd de Oekraïner Artem Boebyr uit.

Simeon Catharina verloor de strijd om het brons in de klasse tot 100 kilogram. De partij ging lang gelijk op, maar de Canadees Kyle Reyes won in de golden score. In de halve eindstrijd verloor Catharina van de Oostenrijker Aaron Fara, die het goud won.

Bij de vrouwen slaagde Guusje Steenhuis er niet in een medaille te pakken in de klasse tot 78 kilogram. In de wedstrijd om het brons was ze niet opgewassen tegen de Duitse Alina Böhm. Steenhuis had in de halve finales verloren van de Japanse Shori Hamada, die het in de strijd om het goud moest afleggen tegen de Française Audrey Tcheumeo.