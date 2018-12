Goud met Oranje troostprijs voor Susan Krumins

Krumins: ,,Ik ben toch te hard gestart. In die laatste ronde ging het niet meer, ik had mezelf kapot gelopen’’, vertelde de 32-jarige Nijmeegse aan de finish. Toch was er tevredenheid. ,,Dat we met het team het goud winnen, is een mooie troostprijs. Ik ben ook echt trots op die andere meiden, want het is toch wel heel gaaf op het hoogste schavot te staan in eigen land.”



Het goud in de landenwedstrijd kwam mede op het conto van Jip Vastenburg, die in de slotfase sterk kwam oprukken en als vijfde over de meet kwam, op een kleine halve minuut van Krumins. ,,Ik ben zo blij. Dit was een optimale race en bevrijdend na drie jaar teleurstelling op teleurstelling’', glunderde ze.