Golfers VS ruim aan de leiding na tweede dag Ryder Cup

VideoHet golfteam van de Verenigde Staten gaat na twee dagen ruim aan de leiding in Ryder Cup, de tweejaarlijkse strijd met de beste golfers van Europa. De Amerikanen vergrootten hun voorsprong op golfbaan Whistling Straits in Kohler (Wisconsin) van 6-2 naar 11-5.

Het team van captain Steve Stricker probeert de prestigieuze cup te heroveren op Europa, dat in 2018 in Parijs de laatste editie van de Ryder Cup won. Vorig jaar ging de continentale strijd niet door vanwege corona. Europa won vier van de laatste vijf edities.

Amerika was ook zaterdag sterker in de partijen foursomes (waarbij twee spelers om en om met dezelfde bal spelen) en won drie van de vier wedstrijden. Alleen Jon Rahm en Sergio Garcia wonnen hun duel van Brooks Koepka en Daniel Berger. Later op de dag bij de fourballs, waarin beide spelers van een team hun eigen bal spelen, hielden de golfers uit Europa de VS voor het eerst op 2-2. Opnieuw zorgden Rahm/Garcia voor een punt en ook het koppel Harris English/Tony Finau won. Aan Amerikaanse zijde waren Scottie Scheffler/Bryson DeChambeau en Dustin Johnson/Collin Morikawa goed voor een overwinning.

Volledig scherm Shane Lowry. © EPA

Op de derde en afsluitende dag volgen nog twaalf enkelpartijen. Het team dat 14,5 punten behaalt pakt de zege. Europa heeft in ieder geval negen punten nodig om de Cup te behouden met een 14-14 gelijkspel. Dat is een half punt meer dan de beroemde comeback op de Medinah Country Club in Illinois in 2012, waar het Europese team terugkwam van een 10-6-achterstand.

,,Zes punten goedmaken is heel lastig, maar ik denk dat we een maar half punt minder nodig hebben dan bij het ‘Wonder van Medinah’, dus we gaan er gewoon voor”, zei teamcaptain Padraig Harrington van Europa. ,,Dat is absoluut wat we in gedachten hebben.”

Garcia was tot dusverre de sterkste speler aan Europese kant. Met zijn twee zeges op zaterdag kwam hij tot een recordaantal van 25 overwinningen in de Ryder Cup. ,,Het motiveert me als ik iets buitengewoons nodig heb en gelukkig lukt me dat al enkele jaren. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van Team Europa.”