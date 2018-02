Golfer Thomas nieuwe nummer 3 van de wereld na winst Honda Classic

Visser vierde op horden bij laatste test voor WK indoor

25 februari Hordeloopster Nadine Visser is bij de grand prix indoor in het Schotse Glasgow als vierde geëindigd in de finale van de 60 meter horden. De Noord-Hollandse klokte 7,99 en dat was boven haar persoonlijk record. De Amerikaanse Christina Manning won de race in 7,79.