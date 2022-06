Golden State Warriors herstelt zich in NBA Finals tegen Celtics

Met een overtuigende overwinning op Boston Celtics hebben de Golden State Warriors zondag (lokale tijd) de stand in de finale van de NBA weer gelijkgetrokken. In de tweede wedstrijd van de best-of-seven-serie werd het 107-88 voor de ploeg uit Californië. De Celtics hadden de eerste wedstrijd, eveneens in San Francisco, nog verrassend met 120-108 gewonnen.

De Warriors maakten het verschil in het derde kwart. Halverwege het duel was de stand 52-50 voor de thuisploeg, maar na het derde kwart was de wedstrijd al beslist: 87-64. Uitblinker Stephen Curry was namens de Warriors goed voor 29 punten, Jayson Tatum kwam bij de Celtics tot één punt minder. Afgelopen donderdag wist Boston na een opleving in het vierde kwart nog ijzersterk terug te komen van een achterstand, maar daar slaagde de ploeg dit keer niet in.

Ook defensief speelde Golden State Warriors sterk. Al Horford en Marcus Smart kwamen namens de Celtics beiden maar tot 2 punten en naast Tatum kwamen slechts twee spelers tot meer dan tien punten. Draymond Green vervulde in verdedigend opzicht een hoofdrol. ,,Ik denk dat iedereen vandaag meer betrokken was’’, zei Warriors-coach Steve Kerr na afloop. ,,We hebben veel meer fysieke kracht laten zien, en dat moest ook.”

Volledig scherm Klay Thompson van Golden State Warriors passeert Jayson Tatum van de Boston Celtics. © AFP

,,We zeiden dat we met toewijding moesten spelen en dat hebben we gedaan. Het is een goed gevoel om weer op het juiste spoor te zitten en nu moeten we ermee op pad”, zei Curry over de naderende uitduels. ,,We begonnen defensief beter, waarmee we invloed hebben uitgeoefend op de wedstrijd en ze ‘voelden’ ons meer dan in de eerste wedstrijd. Ons derde kwartaal was geweldig en we namen een voorsprong waardoor het vierde kwart gemakkelijker werd.”

Het derde duel wordt in de nacht van woensdag op donderdag gespeeld. De komende twee wedstrijden zijn in Boston. De ploeg die als eerst vier wedstrijden weet te winnen, is de nieuwe kampioen in de NBA. Vorig seizoen ging de titel naar Milwaukee Bucks. De Warriors (zeven titels) kunnen voor het eerst sinds 2018 kampioen worden, de Celtics (zeventien titels) zegevierden in 2008 voor het laatst.