Golden State opnieuw torenhoog favoriet voor titel in NBA

Meerkamp­sters mengen zich niet in medaille­strijd op EK

12 april Eythora Thorsdottir leek haar beste krachten verspeeld te hebben in de kwalificatie eerder in de week. In de meerkampfinale van de EK turnen in Polen was al na de eerste toestelronde duidelijk dat een topnotering er niet inzat voor de 20-jarige turnster van Pax. Daarvoor ging er te veel mis op brug. Ze sloot de vierkamp af met 51.365 punten, goed voor de 11e plaats. Voor Thorsdottir rest nog de vloerfinale op zondag.