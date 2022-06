Glen Coldenhoff wint tweede manche bij GP in Frankrijk

14-jarige golfer uit Oekraïne imponeert Dutch Open-directeur Daan Slooter: ‘Lev is een speciale’

Op de Soudal Open in Antwerpen was hij dé sensatie van het toernooi. Twee weken later slaagt Lev Grinberg (Oekraïne) er op de openingsdag van de 102de editie van het Dutch Open er niet in opnieuw voor een daverende verrassing te zorgen. Wel is hij met zijn leeftijd van 14 jaar en 200 dagen de jongste deelnemer ooit aan het internationale golftoernooi in Nederland.

