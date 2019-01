Giri laat Carlsen toch weer winnen: ‘Natuurlijk hoop je op meer’

De Nederlandse kanshebber speelde echter remise tegen Magnus Carlsen. De Noorse schaakgigant, die eind vorig jaar met succes zijn wereldtitel verdedigde, won het Nederlandse toptoernooi voor de zevende keer.



Giri speelde een puik toernooi, waarin hij vijf overwinningen boekte. Hij begon de dertiende en laatste ronde met een half puntje minder dan Carlsen en wist dat hij het volle punt moest pakken om Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van Wijk aan Zee, op te volgen. Hij speelde met wit, maar kon de Noor niet verrassen. Na dertig zetten kwamen de grootmeesters een remise overeen.



De 24-jarige Giri was vorig jaar ook al dicht bij de eindzege in Tata Steel Chess, door insiders het Wimbledon van het schaken genoemd. Toen kwam het aan op een tiebreak en daarin was de Noor de Nederlander de baas. Dit jaar begon Giri het toernooi met een nederlaag tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji, maar werkte zich daarna op, mede door vier keer een partij met zwart te winnen. Na een ietwat onverwachte zege met wit tegen de Amerikaan Samuel Shankland in de elfde ronde was Giri zelf koploper en deed hij volop mee om de eindzege.



De Nederlandse nummer vijf van de wereld deed een dappere poging om van Carlsen te winnen, maar hij kon de Noor geen moment in gevaar brengen. ,,Hij deed een ruil van stukken die ik niet helemaal begreep; hij leek me een beetje wanhopig’', zei de 28-jarige winnaar. ,,Ik was vooraf best nerveus voor de partij, maar zodra we waren begonnen was dat gevoel weg. Zeven keer dit toernooi winnen voelt goed, hopelijk volgend jaar weer.’’



Giri was tevreden met zijn tweede plaats. ,,Natuurlijk hoop je op meer en ik had me ook goed voorbereid op deze laatste partij. Het pakte alleen niet uit zoals ik wilde. Ik dacht op een gegeven moment wel: hoe lang kan ik hem nog achter het bord houden? Magnus maakte een beetje de indruk dat hij snel naar huis wilde, dus stilletjes hoopte ik op een grote fout bij hem, maar helaas gebeurde dat niet.’’