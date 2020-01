Giannis Antetokounmpo in 21 minuten naar topscore

De Griekse vedette van de best presterende ploeg in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwam tegen New York Knicks tot 37 punten en had daar slechts 21 minuten speeltijd voor nodig. De Bucks wonnen het duel met 128-102.



Antetokounmpo, ook nog goed voor 9 rebounds en 4 assists, is pas de tweede speler dit seizoen die 30 of meer punten maakt in minder dan 22 minuten. Paul George was bij Los Angeles Clippers tegen Atlanta Hawks in november goed voor 37 punten in een tijdsbestek van 20 minuten.



Voor de Bucks betekende het de vierde zege op rij en de negende in de laatste tien partijen.