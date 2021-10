Gezahegne legt lat voor Hassan weer hoger op 10 kilometer

Faber nieuwe bondscoach zwemploeg, Wouda doet stap terug

24 september Zwembond KNZB heeft Mark Faber benoemd tot bondscoach van de topzwemmers. Faber, al jaren de hoofdcoach op het zogeheten High Performance Centre in Amsterdam, krijgt tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de verantwoordelijkheid over de nationale selectie. Marcel Wouda doet op het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmers, in Eindhoven, een stap terug en wordt daar projectcoach in plaats van hoofdcoach.