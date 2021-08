Gevluchte atlete uit Belarus wil voor Polen gaan lopen: ‘Ik heb besloten hier te blijven’

Nederland­se beachhand­bal­coach snapt niets van bikini­broek­jes­ga­te: ‘Moeten ze ervoor kiezen niet mee te doen’

20 juli Consternatie in beachhandballand: de Noorse dames hebben een flinke geldboete gekregen nadat ze niet in korte bikinibroekjes speelden, maar in normale korte broekjes tijdens het Europees kampioenschap in Bulgarije. De Nederlandse bondscoach Peter Portengen begrijpt het besluit van de Europese Handbal Federatie (EHF), hoewel hij de regels zelf ook vreemd vindt.