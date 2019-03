Geslaagde inhaalrace van Brooklyn Nets

Topzwemmer Kenneth To (26) overleden in Florida

19 maart Zwemmer Kenneth To is gisteren op 26-jarige leeftijd overleden. De zwemmer, die sinds 2017 uitkwam voor Hong Kong en daarvoor voor Australië, stierf na een trainingssessie aan de Universiteit van Florida in Gainesville, zo laat de internationale zwembond FINA weten. De precieze doodsoorzaak is nog onduidelijk.