Gerritsen shopt er op los, Barney voelt zich even James Bond

LeBron James als jongste ooit over grens van 30.000 punten

9:35 Met 28 punten tegen San Antonio Spurs is LeBron James, de sterspeler van Cleveland Cavaliers, de zevende speler in de NBA-geschiedenis die de grens van 30.000 punten passeert. Met 33 jaar en 24 dagen is James ook de jongste die dit presteert. Dat record was in handen van Kobe Bryant.