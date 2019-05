Genoeg gewacht: Rico Verhoeven eist een gevecht met Badr Hari in december

Soms met enige verbijstering volgde Rico Verhoeven de afgelopen maanden het nieuws over Badr Hari. Dat Hari betrapt was op doping? Verhoeven wist van niks. Dat de 34-jarige Marokkaan al sinds mei vorig jaar geschorst is voor negentien maanden? Niemand die de absolute ster van kickboksorganisatie Glory iets vertelde.



Geen ramp, maar nu Hari ondanks zijn dopingschorsing voor drie jaar heeft bijgetekend bij Glory, is Rico wel glashelder over wat híj wil: ,,Ik wil graag dat mijn eerstvolgende gevecht tegen Badr is. Zoals ik het uitreken, kan dat in december. Dan mag hij namelijk weer vechten. Er zijn voor Glory geen redenen om nog langer te wachten. Mijn laatste gevecht was in september. Dus in december heb ik al een jaar en drie maanden niet gevochten.”



Nog bezweet van een pittige training in Zevenbergen, windt Verhoeven er dus geen doekjes om. En hij heeft genoeg ijzers in het vuur. Verhoevens contract liep eind december af en de man die het kickboksen de afgelopen jaren enorm populair maakte, heeft nog steeds niet bijgetekend. Drie andere vechtsportorganisaties dan Glory zijn in gesprek met de Brabander, die uitgroeide tot een onvervalste BN’er, om hem vast te leggen.