Gemengde gevoelens ondanks zilver op 4x400 meter voor gemengd estafetteam: ‘Ik lag toch ver achter?’

Podcast De Pacer | Het avontuur op de Zuidas & de rol van de coach

Wat is de rol van een coach? Kan een atleet überhaupt zonder? Wat is de verhouding en hoe kan die verschuiven tijdens de samenwerking? Mag het af en toe botsen? We duiken er in deze aflevering diep in met Michel Butter en Guido Hartensveld.

6 juli