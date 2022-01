Gehavende handballers laten zich niet kennen en houden zicht op halve finale EK

Topscorer was opnieuw Kay Smits met negen treffers, maar ook Luc Steins en Tommie Falke waren trefzeker met ieder zes goals. De absolute sensatie was keeper Thijs van Leeuwen, die pas vrijdag was ingevlogen met nauwelijks interlandervaring. Hij stopte zoveel ballen dat hij na afloop tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen.



De zaterdag begon vervelend voor Nederland, want nadat eerder al zes spelers positief waren getest was dat nu ook het geval voor bondscoach Erlingur Richardsson en keeperstrainer Gerrie Eijlers. Door het wegvallen van de bondscoach was assistent-coach Edwin Kippers vanmiddag de eindverantwoordelijke tegen Montenegro.

Volledig scherm De ingevlogen doelman Thijs van Leeuwen werd verkozen tot man of the match tegen Montenegro. © AFP

Naast de bondscoach en de keeperstrainer zitten ook spelers Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen al in isolatie. Door de keepersproblemen moest keeperstrainer Eijlers zelfs als doelman fungeren tegen olympisch kampioen Frankrijk. Tegen Montenegro kan dat dus niet meer.

Nederland heeft zeker niet de meeste besmettingen in huis, maar wel ‘dubbelaars’, waardoor het team kwetsbaar is geworden. Zo zitten met Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde twee linkerhoekspelers vast op hun hotelkamer. Net als Robin Schoenaker en Iso Sluijters, twee mannen die een centrale rol vervullen in de dekking.

Ingevlogen doelman Van Leeuwen uitblinker

Volledig scherm De ingevlogen doelman Thijs van Leeuwen. © REUTERS Grootste punt van zorg ontstond tussen de palen, toen na Dennis Schellekens ook Bart Ravensbergen, duidelijk de eerste doelman, door het virus werd uitgeschakeld. Het betekende de entree van René de Knegt, de doelman van Aalsmeer, op vrijdagmiddag. Later op de dag werd ook Thijs van Leeuwen (Sporting Pelt) nog in het spelershotel begroet. Dat was maar goed ook want Gerrie Eijlers, de keeperstrainer die tegen Frankrijk nog even meespeelde, was zaterdagmorgen het volgende positieve geval in hotel Helia.

Niet dat daar een touw aan vast te knopen viel, trouwens. Want bondscoach Erlingur Richardsson testte ‘s morgens positief, en een paar uur later weer negatief. Om alle risico’s uit te sluiten bleef de IJslander toch maar op zijn hotelkamer, Edwin Kippers nam in de hal de honneurs waar.

Waar De Knegt een ongelukkig debuut maakte in de eerste tien minuten tegen Montenegro, groeide Van Leeuwen, 34 jaar jong en eenvoudig international tot deze dag, uit tot een regelrechte sensatie. Zeker in de tweede helft, waarin de handbalmannen de voorsprong constant konden consolideren. Van Leeuwen pareerde 14 schoten tegen een percentage van meer dan 40 procent. Daar zou iedere doelman apetrots op zijn. Hij werd na de wedstrijd zelfs verkozen tot Man of the Match en nam die prijs met tranen in zijn ogen in ontvangst.

Volledig scherm Kay Smits in actie tegen Montenegro. © REUTERS

Omdat de aanvalslinie van Oranje - Kay Smits, Luc Steins en Dani Baijens waren samen goed voor 20 treffers - tot nu toe ongeschonden door het testregime rolt werd de derde overwinning van het toernooi geboekt. Waarmee de handbalmannen uitzicht krijgen op plaats 7 of 8 in de eindrangschikking, maar met een beetje geluk en nog twee zeges is zelfs de halve finale nog mogelijk. Tenminste, als er zondag en maandag geen vervelende testuitslagen de stemming verknoeien.

Nederland speelt maandag (18.00 uur) tegen wereldkampioen Denemarken en woensdag (18.00 uur) nog tegen Kroatië. De bovenste twee landen gaan door naar de halve finales van het EK, die op vrijdag 28 januari worden gespeeld. De finale en strijd om het brons worden op zondag 30 januari gespeeld. Alle wedstrijden zijn in de MVM Dome in Boedapest, waar plek is voor 20.022 toeschouwers.

Stand in de poule

1. Frankrijk 2 - 4 punten

2. Denemarken 2 - 4 punten

3. Montenegro 3 - 2 punten

4. IJsland 2 - 2 punten

5. Nederland 3 - 2 punten

6. Kroatië 2 - 0 punten

Volledig scherm Luc Steins in actie tegen Montenegro. © REUTERS