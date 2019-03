‘Gefrustreerde’ Van Gerwen bewijst Van Barneveld slechte dienst: ‘Ik kan veel beter’

Michael van Gerwen bewees zichzelf en landgenoot Raymond van Barneveld donderdagavond een slechte dienst door in de Premier League of Darts met 7-5 te verliezen van Daryl Gurney. Volgende week staan de twee Nederlanders tegenover elkaar in Ahoy.

Van Gerwen begon nog goed aan de wedstrijd tegen Gurney, maar vergat in de derde leg zijn break te verzilveren en werd gelijk teruggebroken. Die klap kwam Mighty Mike niet meer te boven. ,,Well done Daryl Gurney”, reageert hij op Twitter. ,,Ik ben gefrustreerd, omdat ik weet ik veel beter kan. Maar Rotterdam is volgende week de perfecte plaats om dat recht te zetten.”

Omdat Rob Cross wél won, is Van Gerwen zijn koppositie kwijt. Bovendien betekende de overwinning van Gurney slecht nieuws voor Raymond van Barneveld, voor wie de Noord-Ier een directe concurrent is in de strijd om handhaving. Barney had later op de avond een goed antwoord in huis door te winnen van Max Hopp, een van de gastspelers. Van Barneveld won met 7-3, maar oogstte vooral lof dankzij zijn 170-finish.

Judgement Night