Geen wereldbeker zwemmen in Eindhoven

‘Gefrus­treer­de’ Van Gerwen bewijst Van Barneveld slechte dienst: ‘Ik kan veel beter’

8:36 Michael van Gerwen bewees zichzelf en landgenoot Raymond van Barneveld donderdagavond een slechte dienst door in de Premier League of Darts met 7-5 te verliezen van Daryl Gurney. Volgende week staan de twee Nederlanders tegenover elkaar in Ahoy.