Geen punten voor Bendsneyder op Silverstone

Bendsneyder moest na een tegenvallende kwalificatie vanaf de 21ste plek vertrekken op Silverstone en hij kwam in de race ook op die positie over de finish. De Spanjaard Augusto Fernandez greep de zege, net als bij de TT van Assen.



In Assen profiteerde Fernandez van een reeks valpartijen voor zich en ook op Silverstone had de Kalex-coureur het nodige geluk. Zijn landgenoot Alex Márquez, de leider in de WK-stand, schoof in leidende positie onderuit.