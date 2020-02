Geen medailles voor Nederlandse judoka's in Parijs

Franssen was voor een plek in de halve finales met ippon uitgeschakeld door een andere Japanse, Nami Nabekura. Ze kwam in die partij ook ongelukkig ten val. “In overleg met de staf hebben we besloten om niet de herkansing te judoën en onnodig risico te vermijden met het oog op de toekomst”, aldus Franssen, die daardoor als zevende eindigde.

Geke van den Berg werd in dezelfde klasse in de derde ronde uitgeschakeld door de Franse Clarisse Agbegnenou. Ze verloor met ippon. Sanne Verhagen strandde in de klasse tot 57 kilogram eveneens in de derde ronde. Ze verloor met ippon van de Canadese Christa Deguchi.



Tornike Tsjakadoea verloor zijn partij in de tweede ronde met waza-ari van de Rus Yago Aboeladze. Hij had in de eerste ronde een bye.