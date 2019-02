Geen medaille in Miami voor wereldkampioene De Geus

De Geus is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Ze had vooraf al geen al te hoge verwachtingen van haar optreden aan de kust van Florida. ,,Ik was in Miami om weer in het wedstrijdritme te komen. Het was een goede wake-up call deze week, heel leerzaam. Ik heb gemerkt dat ik echt weer uren op de plank moet maken'', zei de Geus.



Odile van Aanholt en Marieke Jongens hebben zich in de 49erFX wel van een plek in de medalrace verzekerd. Het duo eindigde in de dagraces als 10e, 30e en 9e en bezet de 7e plek overall. Een medaille zit er niet meer in, omdat het puntenverschil met de top 3 te groot is.