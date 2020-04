Geen Diamond League in Oslo? Dan maar een ‘Impossible Games’

In Noorwegen lieten ze het er niet bij zitten. Geen Diamond League? Dan maar iets anders op die dag. ,,Je hebt twee mogelijkheden’', zegt wedstrijdleider Steinar Hoen. ,,Je kunt de wedstrijd schrappen of naar andere mogelijkheden kijken. Atleten kunnen niet wachten om in actie te komen en wij willen ze een topwedstrijd bieden.’’ Net als in veel andere andere landen gelden er in Noorwegen vanwege het coronavirus restricties voor grote evenementen, maar Hoen heeft al groen licht gekregen van de overheid om de Impossible Games achter gesloten deuren te laten doorgaan. Hoen: ,,We hebben een concept bedacht dat is goedgekeurd door de Noorse instanties verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus.’’

Recordpogingen

Wie gaan we allemaal zien? Tot nu toe hebben vooral Noorse en Zweede topatleten aangegeven mee te zullen doen, maar Hoen zegt dat er nog meer toppers zullen volgen. Eén van de hoogtepunten wordt in elk geval de wereldrecordpoging op de 300 meter horden van Karsten Warholm, de Noorse wereldkampioen op de 400 meter horden. Daarnaast volgt er een unieke strijd in het polsstokhoogspringen. De Zweedse vedette en wereldrecordhouder Armand Duplantis neemt het in het Bislett Stadion op tegen het Noorse toptalent Sondre Guttormsen en krijgt ook tegenstand van oud-olympisch kampioen Renaud Lavillenie, die vanuit zijn tuin in Frankrijk zal meespringen.



Ook de beroemde Noorse broers Ingebrigtsen (Jakob, Filip en Henrik) doen mee, maar welke afstanden zij zullen lopen is nog niet bekend. Eén ding is wel zeker: er mogen niet meer dan drie atleten per race lopen, zodat er altijd een lege baan tussen hen inzit.



Sebastian Coe, voorziitter van de wereldatletiekbond World Athletics, staat volledig achter het plan van de Noren. ,,Dit is heel goed nieuws voor de atleten en de fans. Het belooft een geweldige atletiekavond te worden in het Bislett Stadion, hoewel alles nog in de kinderschoenen staat.’'