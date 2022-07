Gedrogeerde zwemster komt na WK met ontluisterend verhaal: ‘Nooit voelde ik meer schaamte dan nu’

Van de hemel naar de hel, ging Mary-Sophie Harvey tijdens het WK zwemmen in Boedapest. De 22-jarige Canadese zwom met haar landgenotes naar de bronzen medaille in de 4x200, maar toen ze die prestatie ging vieren, ging het licht uit. Letterlijk. Ze werd gedrogeerd en kan zich amper nog iets herinneren van het avondje uit.

Harvey bleef achter met blauwe plekken over haar hele lichaam en met een gevoel van schaamte dat ze nooit eerder voelde. En waar ze naar eigen zeggen wellicht nooit meer vanaf komt. „Ik heb me even afgevraagd of ik er wel iets over moest posten. Maar ik ben altijd transparant geweest naar buiten toe, en deze situaties komen nog veel te veel voor en dus ga ik er niet over zwijgen”, zo kondigt ze de Instagrampost aan waarin ze haar verhaal doet.

Die post is opgebouwd uit verschillende beelden die van tekst zijn voorzien en ze valt dus meteen met de deur in huis. „Op de laatste avond van de wereldkampioenschappen (4 juli, red.) ben ik gedrogeerd. Op het moment wist ik niet wat ik had binnengekregen. Ik herinner me enkel dat ik me de volgende ochtend compleet verloren voelde toen ik wakker werd met de teammanager en de dokter naast mijn bed.”



„Ik herinner me dat ik de prestatie gevierd heb, maar ik kan me vier tot zes uur van die avond niet meer herinneren. Intussen hoorde ik er al mensen over me praten, veroordelend ook. Ik kan maar één ding zeggen: nooit voelde ik meer schaamte dan nu.”

Harvey, die in 2020 ook al deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio, onthult ook hoe haar familie meteen doorhad dat er iets gaande was. „De volgende dag reisde ik terug naar huis om er te eten met mijn familie. Ik weet nog hoe mijn moeder zei dat ik ‘er anders uitzag’. Wist zij veel, maar ik voelde me ook wel anders. Het voelde alsof het lichaam waar ik in zat, niet van mij was. En dat is nog steeds zo.”

„Ik kwam thuis en trof verschillende blauwe plekken aan op mijn lichaam. Enkele vrienden van me vertelden me nadien dat ze me hebben moeten dragen omdat ik bewusteloos was. Wellicht verklaart dat het een en ander, maar ik voelde me er niet beter bij”, aldus Harvey, die vervolgens ook enkele foto’s deelt van de blauwe plekken op haar benen. „Ik heb er ook nog een paar op andere plaatsen, maar die deel ik liever niet.”

Gekneusde rib en hersenschudding

Vervolgens dankt ze ook de dokters die haar hebben geholpen. „Ik belde een goede vriend, wiens moeder dokter is zodat ik me kon laten helpen. Uiteindelijk ging ik naar het ziekenhuis, waar ik verschillende dokters en psychologen zag. Ze hebben me getest en behandeld. Ze zeiden me dat dit allerminst een alleenstaand geval was en dat ik zelfs geluk heb gehad dat ik er met een gekneusde rib en een lichte hersenschudding vanaf ben gekomen. Het hielp me van sommige angsten af, maar jammer genoeg niet van allemaal.”

„Jammer genoeg gebeurt dit veel vaker dan we denken. Het aantal gevallen is op gevaarlijke wijze gestegen de laatste jaren maar er wordt nog altijd niet genoeg over gepraat. Het is moeilijk om slachtoffers te helpen en er zijn nog veel te veel buitenstaanders die het nodig vinden om de slachtoffers te veroordelen.”

Daarom wil Harvey met haar verhaal ook een boodschap afgeven. „Aan iedereen die dit leest: wees alsjeblieft voorzichtig. Ik dacht ook dat ik veilig was, dat het me nooit zou overkomen. Al zeker niet in het gezelschap van mijn vrienden. Maar het gebeurde toch... Was er maar iemand geweest die me vooraf nog had kunnen waarschuwen.”

„Ik heb nog altijd angst om terug te denken aan wat ik me niet herinner van die nacht. Ik probeer weer de ‘gelukkige Mary’ te zijn die ik was voor dit voorval. Ik schaam me echter nog altijd en ik denk niet dat dat gevoel ooit nog zal weggaan.”

