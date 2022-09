Gebroken ribben en een klaplong, toernooidirecteur Bas van de Goor mist door val WK volleybal vrouwen

Pech voor Bas van de Goor (51). Vanwege een fietsongeluk moet de Apeldoorner zijn taken als toernooidirecteur voor het WK volleybal voor vrouwen (23 sept – 15 okt 2022) per direct neerleggen.

Van de Goor was samen met Manon Nummerdor-Flier het boegbeeld van het WK Volleybal, dat deels in Apeldoorn wordt gehouden. De voormalig volleybalinternational heeft teveel last van een fietsongeluk, anderhalve week geleden.

Quote Na eerst onderzoek bleek dat er een operatie nodig was aan mijn bekken. Daarnaast had ik enige ribben gebroken met als gevolg een klaplong Bas van de Goor, Oud-toernooidirecteur WK Volleybal

,,Ik ben als enige gevallen toen ik met een groep aan het wielrennen was”, laat Van de Goor weten. ,,Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Na eerst onderzoek in het ziekenhuis in Apeldoorn en daarna in het Isala ziekenhuis in Zwolle bleek dat er een operatie nodig was aan mijn bekken. Daarnaast had ik enige ribben gebroken met als gevolg een klaplong.”

Herstellen

De operatie is inmiddels achter de rug en is volgens plan verlopen. Wel heeft Van de Goor de afgelopen week nodig gehad om van de klap te bekomen en te herstellen van de operatie. Oud-international Lonneke Slöetjes neemt een deel van zijn taken over.

