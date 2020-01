Geblesseerde Van Olphen valt af in selectie handballers voor EK

Franse volleybal­lers verrassen Europees kampioen Servië

17:19 De Nederlandse volleyballers krijgen morgen in hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn te maken met een op en top gemotiveerde tegenstander. Servië, de regerend Europees kampioen, heeft tegen Oranje wat recht te zetten nadat het vandaag in de eerste groepswedstrijd met 3-0 onderuit was gegaan tegen Frankrijk.