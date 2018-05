Geblesseerde Cross moet afzeggen voor Dutch Masters

De Engelsman, die als debutant tijdens het laatste WK voor een daverende verrassing zorgde door de wereldtitel te pakken, heeft zich afgemeld voor de Dutch Masters van komend weekeinde in Zwolle. ,,Sorry voor de fans in Zwolle'', aldus Cross. De 27-jarige Engelsman hoopt donderdag in Londen te kunnen aantreden tegen Van Gerwen, die man die hij op het WK in dezelfde stad versloeg in de halve finales. De winnaar treft Michael Smith of Gary Anderson in de finale van de lucratieve dartscompetitie.