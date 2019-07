Gajser breidt voorsprong uit

De Honda-coureur won de eerste manche en eindigde in de tweede manche achter de Fransman Romain Febvre als tweede. De Nederlander Glenn Coldenhoff (KTM) verraste in de tweede race met de derde plaats. Hij eindigde in de eerste manche als vijfde.

In het WK-klassement na elf GP's verstevigde Gajser zijn koppositie. Hij staat nu op 488 punten. Antonio Cairoli bleef tweede met 358 punten. De Italiaan verscheen door een schouderblessure niet aan de start op het circuit van Palembang. Bij de Grote Prijs van Azië, volgende week eveneens in Indonesië, ontbreekt hij ook nog.



Hetzelfde geldt voor regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings, die nog niet is hersteld van een enkelbreuk. In de WK-stand neemt Coldenhoff de zevende plek in. Brian Bogers bezet de zestiende plaats. Hij kwam in Palembang als twaalfde en als achtste over de finish.