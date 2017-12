Fury kan ring weer in na compromis met antidopingbureau

Met keihard knokken komen de handbalsters er alsnog

17:29 Het gaat nog niet vanzelf bij de Nederlandse handbalsters op het WK in Duitsland. Op wilskracht heeft de winnaar van het zilver van 2015 de kwartfinales bereikt. ,,We zitten nog niet in de flow van twee jaar geleden, we moeten er keihard voor werken'', zegt spelmaker Nycke Groot.