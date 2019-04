Frijns boekt in hectische race in Parijs eerste zege in Formule E

Kromowidjo­jo start met derde plek in Champions Swim Series

16:01 Ranomi Kromowidjojo heeft 6000 dollar verdiend met haar eerste optreden in de nieuwe Champions Swim Series van wereldbond FINA. De drievoudig olympisch kampioene eindigde bij de ouverture van de competitie in het Chinese Guangzhou als derde op de 100 meter vlinderslag in een persoonlijke recordtijd van 58,77. Ze gaf wel behoorlijk veel toe op de Zweedse Sarah Sjöström, die won in 57,16.