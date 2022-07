Frédérique Matla pusht hockeysters Oranje naar WK-finale tegen Argentinië

met VideoDe Nederlandse hockeysters gaan zondagavond op voor titelprolongatie. In de halve finale van het WK in Terrassa werd opnieuw veel van de ploeg gevraagd, maar werd het taaie Australië wel verdiend met 1-0 verslagen.

Door Rik Spekenbrink



De ijsvesten en ijshanddoeken waren zaterdagavond in het snikhete Terrassa niet aan te slepen. Maar de Catalaanse warmte kreeg geen vat op de hockeysters van Oranje. Die moesten opnieuw diep gaan om de overwinning over de streep te trekken, maar blijken dit WK - zeker als het hockeyend niet helemaal soepel loopt - ook te kunnen terugvallen op een stevige dosis vechtlust. Australië werd door een doelpunt van Frédérique Matla verslagen. Zondag (21.30 uur) wacht de finale tegen eeuwige rivaal Argentinië, dat na shoot-outs te sterk was voor Duitsland (4-2). Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Nederland begon meteen goed aan de halve eindstrijd. Het had veelal de bal en ook nog vaak op de vijandelijke helft. Wel lag de netto opbrengst van die dominantie aanvankelijk laag. Alleen Maria Verschoor (op de keepster) en Marloes Keetels (naast) noteerden in het eerste kwart een kans. Maar dat waren er nog altijd twee meer dan Australië, dat precies één keer in de Nederlandse cirkel kwam. Die ploeg bouwde vakkundig een gele muur op, en schuwde ook het fysieke duel niet. Waarschijnlijk de beste manier om Oranje te lijf te gaan.

Volledig scherm Frederique Matla juicht na het scoren van 1-0. © ANP / ANP

In het tweede kwart veranderde er niet zo gek veel aan het spelbeeld. Australië probeerde af en toe te prikken, maar kwam niet ver. Maar ook Nederland speelde niet opperbest. Een strafcorner van Yibbi Jansen werd knap van de lijn gehaald door de Australische speelster Renee Taylor. Daar bleef het bij, qua grote kansen, waardoor het halverwege 0-0 stond.

Het was ook de vraag hoe Nederland de overgang naar Spanje had verteerd. De eerste vier wedstrijden van dit WK speelde het nog in het eigen Wagenerstadion, voor volgepakte tribunes. Maar het finaleweekeinde is in het Catalaanse Terrassa, waar de temperaturen ook in de avond nog boven de dertig graden liggen. Het veld is bovendien anders dan in Nederland. Allemaal ogenschijnlijk in het voordeel van Australië, dat het hele toernooi in Spanje heeft gespeeld.

Vroeg in het derde kwart kreeg Nederland binnen drie minuten liefst negen (!) strafcorners. Maar die loopt bij de ploeg dit toernooi niet goed. Matla heeft het vizier niet op scherp staan en ook Jansen en Sabine Plönissen kregen de bal er niet in. Ze werden uitgelopen of door de goede keepster Jocelyn Bartram gestopt. Diezelfde goalie keerde even later ook een inzet van Eva de Goede.

Hoe lang zou Australië overeind blijven, was de vraag. Het antwoord: nog een minuut of tien. Want bij strafcorner nummer elf moest Bartram zich dan toch gewonnen geven. Lidewij Welten was, al slalommend in de cirkel, hard tegen de grond gewerkt. Nu gaf Pien Sanders aan en pushte Matla wel raak, laag in het doel. Een bevrijdende goal voor de ploeg en de specialist zelf, die bekend staat altijd te leveren als het écht spannend wordt.

Spannend bleef het in het vierde kwart; tegelijkertijd had Australië geen recht op de zege. Het kreeg nog één corner, maar die werd door de jarige uitloper Welten onschadelijk gemaakt. Nederland gaat op voor een nieuwe hoofdprijs. De ploeg is sinds 2016 ongeslagen in kampioenschappen.

Volledig scherm Frédérique Matla (l) wordt gefeliciteerd na de 1-0. © ANP / ANP