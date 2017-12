Fraser: Ik was fan van Badr, nu van Verhoeven

De ogen glinsteren en de lach breekt spontaan door. Dan zegt vechtsportliefhebber Henk Fraser: ,,Als iemand nog kaarten over heeft, houd ik me aanbevolen. Neem gerust contact met me op.''

Door Lex Lammers

Alle enthousiasme bij Fraser (51) wordt aangewakkerd door het aanstaande kickboksgevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal 'The Goliath' Ben Saddik. De clash in Sportpaleis Ahoy van aanstaande zaterdag schept grote verwachtingen. ,,Dit zijn toppers'', zegt Vitesse-trainer Fraser. ,,Die gaan straks heel hard tekeer.''

Fraser volgt de vechtsport op afstand. Maar wel al van kinds af aan. ,,Het is overgedragen door mijn vader'', vertelt de voetbalcoach. ,,Die maakte me dan 's nachts om drie uur wakker. Kreeg ik een glas chocomel en gingen we samen boksen kijken. Daar heb ik geweldige herinneringen aan.''

,,Door het boksen leerde ik de grootste sporter ooit kennen. Muhammad Ali. The Rumble in the Jungle – wat een fenomenaal gevecht was dat. Ali versus George Foreman in die hysterie van Kinshasa. Er waren ook andere grote boksers. Joe Frazier was populair. Maar bij ons thuis was het Ali. Dat zat in de stijl, hè. Ali was een sierlijke bokser. En dan die uitspraken. 'Float like a butterfly, sting like a bee.' Dat is een regelrechte toptekst.''

Quote In Oberhausen raakte ik dus enorm onder de indruk van Rico Verhoeven Vitesse-trainer Henk Fraser

Verhoeven tegen Ben Saddik is van een andere orde. ,,Dat is kickboksen, een heel ander genre'', stelt Fraser. ,,Maar echt zeer spectaculair. Ik vind UFC erg mooi. Dat is een stap verder, met worstelen en grondgevechten. Daar mag je doorrammen. Dan komt er nog wel eens bloed bij kijken. Dit is Glory. Dat is nog redelijk beschaafd, maar ook knoeperhard. Ik kijk die gevechten ook vaak. Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Peter Aerts, Semmy Schilt. Die zijn allemaal top.''

Fraser heeft Verhoeven al eens live zien vechten. Tegen Badr Hari in het Duitse Oberhausen. ,,Vooraf was ik fan van Badr. Vanwege zijn stijl. Die gaat echt de ring in om iemand neer te slaan, niet om te winnen op punten. Dát is de pure sport. Ik had eens de mogelijkheid en ging daarom naar Duitsland.''

Akkefietje

,,En daar raakte ik dus enorm onder de indruk van Verhoeven. Hoe hij daar de ring in ging, hoe kalm hij was. Vooraf al, bij dat stare down-gedoe. Ik zou moeite hebben als iemand zo dicht bij mijn gezicht komt staan. Maar Verhoeven liet zich niet afbluffen en nam de regie over. Hij won ook terecht.''

Volledig scherm Rico Verhoeven in de stare-down met Jamal Ben Saddik. © Mischa Keemink 2017

Fraser staat nu achter Verhoeven. ,,Kickboksen is een knalharde sport. Het is een letterlijk een gevecht. En er schijnt nu ook een akkefietje vooraf te zijn geweest. Met spugen van Ben Saddik. Dat maakt de spanning alleen maar groter. Of ik dan met adrenaline zit te kijken? Dat heb ik niet. Ik geniet. Maar in zo’n zaal lopen de emoties vaak hoog op, hè. Dan worden de mooiste vrouwen zomaar helemaal hysterisch.''