Franssen traint op Papendal én in Rotterdam

Die oplossing is nu gevonden in een gecombineerd programma. Franssen gaat de trainingen op Papendal combineren met trainingen in haar woon- en studieomgeving in Rotterdam. In Rotterdam wordt de sportster bijgestaan door haar eigen coaches. Als ze op Papendal traint is de begeleiding van haar in handen van Jean-Paul Bell, coach van Judo Bond Nederland. Bell is ook de coach van Franssen als ze meedoet aan toernooien en trainingsstages.