Franssen na bronzen plak: ‘Die medaille neemt de twijfel weg’

WK Judo,,Een bevestiging van vorig jaar”, zo omschrijft Juul Franssen haar winst van WK-brons in Tokio. De judoka in de klasse tot 63 kilogram sloot haar laatste gevecht op het kampioenschap net als een jaar geleden bij de WK winnend af. Dit keer na een partij tegen landgenote Sanne Vermeer.

Door Lisette van de Geest



,,Dat is lekker en daar ben ik heel blij mee”, zegt Franssen (29) telefonisch vanuit Tokio. Eerder op de dag verloor ze de strijd om een plek in de finale van de regerend wereldkampioene Clarisse Abgegnenou. De Francaise prolongeerde later ook haar wereldtitel en won daarmee in Tokio voor het derde jaar op rij WK-goud. Franssen: ,,Tegen Clarisse maakte ik een fout op de grond, dat is iets om te analyseren en mee te nemen naar volgend jaar.”



Want ook al draait het deze week om WK-titels, veel judoka’s kijken in de Budokan, waar Anton Geesink in 1964 olympisch kampioen werd en wat volgend jaar ook de olympische locatie is, al naar het olympische seizoen.



Rugzak

Franssen, die voor het eerst een wedstrijd op de historische locatie judode: ,,Het is heel lekker dat ik nu al in deze arena heb mogen staan. Dat ik de hal alvast gevoeld heb, dat ik hier al wat ervaringen heb. Ik heb als trainingspartner twee Olympische Spelen meegemaakt van de zijkant, maar volgend jaar wordt wel mijn eerste Spelen. Dat is niet niks, zo’n eerste keer. Dan is het fijn als je al wat ervaring in je rugzak hebt zitten over de locatie.”

Daarnaast zorgt de bronzen medaille voor zelfvertrouwen bij Franssen, die het afgelopen jaar als lastig ervoer. ,,Ik had struggles, er sloop twijfel in. Ben ik goed genoeg? Train ik hard genoeg? Heb ik de juiste mensen in mijn team? Je probeert de puzzel compleet te maken, maar als het dan niet lekker gaat tijdens trainingen twijfel je ook sneller. Met een medaille op zak kun je snel denken: hoera, hosanna. Dat is ook niet goed. Maar het neemt wel wat twijfel weg en laat zien dat de basis goed staat. Dat is erg fijn.”

De klasse tot 63 kilogram is in Nederland al jaren goed bezet. In Rio won Anicka van Emden olympisch brons – het enige Nederlandse judosucces tijdens de Spelen. Dat Franssen in Tokio de strijd om het brons aan moest tegen landgenote Sanne Vermeer (21) was voor haar daarom ook geen verrassing. ,,Maar ik ging er met vertrouwen in, in mei had ik bij de Grand Slam in Bakoe ook tegen Sanne om het brons gejudood. Die partij ging heel goed.”

Japan

Met haar winst geeft Franssen ook direct een extra visitekaartje af. Nederland mag naar de Spelen slechts één judoka per categorie voordragen. Franssen beschikt met afstand over het indrukwekkendste palmares. ,,Je weet wel: als de rollen omgedraaid waren en ik vijfde was geworden, dat het iets minder lekker had gevoeld. Daarnaast wist ik: Juul, als je iets wil moet je het nu doen. Je hebt de kans in handen, maak het af.”

Japan ligt haar. Nederland komt er vaak voor trainingskampen. ,,Het is als thuiskomen. En ik hou van de structuur en de organisatie die ze hier hebben. Je weet dat het daar niet aan gaat liggen, dat alles goed geregeld is. Dat geeft mij een stuk rust. Dit is mijn eerste medaille die ik in Japan win, na wel vijf keer aan de Grand Slam te hebben meegedaan – blij dat ik van die nul af ben.” Twee keer brons smaakt naar meer, zegt Franssen ook. ,,Maar we moeten ook realistisch blijven. Nu eerst lekker twee weken op vakantie naar Mexico. Daarna goed evalueren over hoe we het komende jaar in gaan vullen.



De bronzen medaille van Franssen is, net als een jaar geleden, de eerste WK-medaille van het Nederlands team, dat zich, zo liet bondscoach Maarten Ahrens vooraf weten, inzet op twee à drie medailles.