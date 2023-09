Franse rugbyers willen in eigen land af van ‘Oranje-imago’: ‘Verwachtingen zijn zéér hooggespannen’

President Emmanuel Macron, David Beckham, Didier Deschamps, Yannick Noah, Antoine Griezmann, Olivier Giroud en Kylian Mbappé. Ze zitten er allemaal. Wereldsterren. Maar als Ritchie McCaw op het grote scherm in beeld verschijnt, valt even een stilte in Stade de France. En dan volgt geroezemoes.

Het is een zweem van bewondering, van 80.000 bezoekers, badend in het zweet van de verstikkende hitte in St. Denis. De beste rugbyer ooit is in Parijs. Een legende uit de rijke historie van de All Blacks. Tweevoudig wereldkampioen. Wie is Macron nu eigenlijk? Of Beckham?