Franse bondscoach voor handbalsters Oranje

Mayonnade is de opvolger van Helle Thomsen, die eind vorig jaar verraste met de mededeling dat ze stopt.

Onder leiding van de Deense greep Oranje vorig jaar brons op het EK in Frankrijk. In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor de handbalsters kwam het Handbalverbond uit bij Mayonnade, die al een paar jaar met veel succes werkt bij de Franse topclub Metz. ,,We zijn blij dat we van start kunnen met deze nieuwe bondscoach'', zegt aanvoerster Danick Snelder. ,,'Manu' heeft veel zin om met ons aan de slag te gaan en kijkt met een frisse blik naar het team. Hij heeft bij Metz laten zien waar hij toe in staat is en wij hopen dat samen met hem bij het Nederlands team door te zetten.''