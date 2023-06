Frans wonderkind van 19 jaar oud en 2.20 meter lang maakt nu al de tongen los in de NBA

Het nieuwe NBA-seizoen begint pas over enkele maanden maar in Amerika gaat het vooral over een speler die nog moet debuteren. Een Frans wonderkind van 19 jaar oud en 2.20 meter lang, die nu al de tongen losmaakt: Victor Wembanyama. Arjan Schouten maakte vorig jaar dit portret.