Frans wonderkind van 18 jaar oud en 2.20 meter lang maakt nu al de tongen los in de NBA

Noorse triatleet Gustav Iden in recordtijd naar wereldti­tel Ironman

De Noorse triatleet Gustav Iden is de nieuwe wereldkampioen op de Ironman. Hij won de beroemde race over de langste afstand op het eiland Hawaï in een recordtijd. De 26-jarige Iden noteerde een tijd van 7 uur, 40 minuten en 24 seconden na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.

9 oktober