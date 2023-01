Frankrijk en Denemarken bereiken finale WK handbal

Lindsay springt op het EK met de handjes de lucht in de top-10 binnen: ‘Dat ze die plek vasthoudt, dat zou geweldig zijn’

Lindsay van Zundert heeft het EK kunstrijden geopend met de tiende plek in de korte kür. De 17-jarige tiener uit Etten-Leur bleef er nuchter onder. ,,Ik heb mijn best weer gedaan.” Mentor Joan Haanappel reageerde geëmotioneerd op deze mijlpaal en moeder Chantal was vooral trots. ,,Dit is echt wow.”

