Ford verrast op reuzenslalom

Zilver belofte Lau bij EK veldlopen

14:38 Atlete Jasmijn Lau heeft bij de Europese kampioenschappen veldlopen in Lissabon het zilver veroverd bij de beloften, oftewel de categorie onder 23 jaar. De 20-jarige was in de cross over ruim 6 kilometer alleen niet opgewassen tegen de Deense Anna Emilie Møller.