Fontijn gaat voor wereldtitel boksen, Betrian maakt WK-debuut

Fontijn (30) mikt in India op haar eerste wereldtitel in de klasse tot 75 kilogram. De Schiedamse fysiotherapeute behaalde in 2016 WK-zilver en in 2014 WK-brons. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigde Fontijn als tweede.

Betrian (27) is redelijk nieuw in de Nederlandse bokswereld. De op Curaçao geboren boksster maakte in het bantamgewicht (-52 kg) enige naam in het kickboksen. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse boksbond (NBB) draait Betrian nu ongeveer een jaar mee in het trainingsprogramma van de NBB op Papendal en ziet de technische staf in haar de nodige potentie.