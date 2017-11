Feuz de snelste afdaler in Lake Louise

Bram Verhofstad pakt zilver op vloer in Cottbus

17:12 Bram Verhofstad is zaterdag bij het Turnier der Meister als tweede geëindigd in de finale op vloer. De Nederlander kwam bij de wereldbekerwedstrijd in de Duitse stad Cottbus tot een score van 14,133. De Sloveen Rok Klavora kreeg hetzelfde cijfer, maar de uitvoering van zijn oefening, de zogenoemde E-score, was hoger dan die van Verhofstad.