Femke Bol wint opnieuw finale Diamond League en 30.000 euro: ‘Nu twee weken naar Griekenland’

Vorig jaar had ze de finale van de reeks topwedstrijden ook al gewonnen op haar favoriete onderdeel. Bol won dit jaar alle wedstrijden waarin ze uitkwam op de reeks op de 400 meter horden.



Bol (22) won vorige maand twee gouden medailles bij de EK in München: op 400 meter horden en de 400 meter vlak. Ook was er Europees goud op de 4x400 meter. In juli pakte ze zilver op de 400 meter horden op de WK van Eugene. Daar moest ze de schier onverslaanbare Sydney McLaughlin voor zich dulden. De Amerikaanse is ook de regerend olympisch kampioene. McLaughlin ontbrak in Zürich.

Volledig scherm © AFP

Bol kwam in Zürich tot een tijd van 53,03, een seconde boven haar persoonlijk record. Het was voldoende om Gianna Woodruff uit Panama (53,72) en de Jamaicaanse Janieve Russell (53,77) achter zich te houden. Voormalig wereldrecordhoudster Dalilah Muhammad uit de Verenigde Staten werd vierde in 53,83.

Bol wist wel een bestemming voor een deel van het verdiende geld. ,,Ik heb altijd gezegd dat als ik een mooi bedrag win ik het zal uitgeven aan vakantie. Ik ga naar Griekenland, twee weken op het strand liggen”, vertelde ze. Terugkijkend op haar seizoen zei ze zich nog steeds “in de wolken” te voelen. ,,Het is altijd moeilijk evalueren omdat ik vorig jaar al sprak van een droomseizoen. Ik heb mezelf uitgedaagd met de dubbel op de EK. Ik hoop ooit dat ik de beste van de wereld kan zijn, maar voor nu ben ik heel tevreden met hoe het gaat.”

De andere drie Nederlanders die donderdagavond in actie kwamen, konden zich niet onderscheiden. Lieke Klaver werd in 51,55 zevende op de 400 meter. Die werd gewonnen door de Dominicaanse Marileidy Paulino in 48,99. Dat was de beste tijd dit jaar gelopen.

Liemarvin Bonevacia sloot de 400 meter eveneens als zevende af in 45,84. Hier won Kirani James uit Grenada in 44,26. Nick Smidt werd achtste op de 400 meter horden in 51,82. De zege was voor de Braziliaan Alison Dos Santos: 46,98.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fraser-Pryce en Bromell winnen op 100 meter

De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft voor de vijfde keer de finale van de Diamond League op de 100 meter gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioene op de kortste sprintafstand, 35 jaar inmiddels, was in Zürich te snel voor haar landgenote Shericka Jackson. Met haar tijd van 10,65 was ze maar vijf honderdsten minder snel dan haar persoonlijk record.

,,Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen. Ik kom hier graag terug”, zei Fraser-Pryce, die afgelopen zomer in Eugene voor de vijfde keer wereldkampioen werd op de 100 meter.

Bij de mannen werd de 100 meter gewonnen door Trayvon Bromell. De Amerikaan liep een tijd van 9,94 en versloeg daarmee de Jamaicaan Yohan Blake (10,05) en de Canadees Aaron Brown (10,06). Voor Bromell was het zijn eerste eindoverwinning in de Diamond League.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP