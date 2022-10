Femke Bol volgt Sifan Hassan op als beste Europese atlete van het jaar

Nederland­se motorcou­reur Victor Steeman (22) overleden na crash in Portugal

De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. De 22-jarige coureur van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij dinsdag is overleden. Dat meldde WorldSBK, de organisator van het WK Superbike en de Supersport 300, de klasse waarin Steeman actief was.

12 oktober