Femke Bol verplettert wereldrecord op 300 meter horden: ‘Dit was een gekke verrassing’

Met video'sFemke Bol heeft een wereldrecord neergezet op de 300 meter horden, een afstand die zelden wordt gelopen. De 22-jarige Nederlandse was bij de World Athletics Continental Tour Gold in de Tsjechische stad Ostrava oppermachtig. Bol snelde naar 36,86 seconden, bijna 1,5 seconde onder de oude recordtijd.

Het wereldrecord op deze incourante afstand stond op 38,16. Bol had 38,55 staan als haar beste tijd op de 300 meter horden. De Nederlandse, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio brons pakte op de gebruikelijke 400 meter horden, ging tot haar eigen verbazing aanzienlijk sneller in Ostrava. Haar mond viel even open toen ze het scorebord bekeek. Bol poseerde daarna naast het bord met daarop haar tijd van 36,86 en de tekst ‘new wr’ (nieuw wereldrecord).

Bekijk hieronder de reactie van Femke Bol na haar race:

Gekke verrassing

,,Dit was een gekke verrassing”, zei Bol. ,,Ik hoopte hier in de 37 seconden te lopen. Ik raakte onderweg twee horden een beetje en zei tegen mezelf: kom op, Femke, de laatste meters! Toen ik de tijd zag, wist ik waarom ik zoveel melkzuur in mijn benen voelde.”

Bol komt maandag op de FBK Games in Hengelo in actie op de 400 meter horden.

Persoonlijk record Klaver

Lieke Klaver heeft haar persoonlijk record op de 400 meter aangescherpt. De 23-jarige Klaver kwam in de Tsjechische stad Ostrava bij wedstrijden uit de World Athletics Continental Tour Gold als vierde over de finish in 50,90 seconden. Daarmee dook de Noord-Hollandse 0,08 seconde onder haar pr en ze voldeed ook ruimschoots aan de limiet voor de WK in Eugene (51,36).

Klaver zette haar vorige persoonlijk record twee jaar geleden in Rome neer, toen ze een 400 meter uit de Diamond League won in 50,98. Ze liep in Ostrava haar eerste 400 meter van dit jaar in de buitenlucht. Klaver ging zoals gebruikelijk snel van start en lag bij het uitkomen van de laatste bocht aan kop, maar zag twee Poolse atletes en een Jamaicaanse passeren. Natalia Kaczmarek uit Polen won in 50,16.

Klaver pakte in maart bij de WK indoor in Belgrado met de Nederlandse estafetteploeg zilver op de 4x400 meter. Ze werd daar zesde op de individuele 400 meter.

Liemarvin Bonevacia eindigde in Ostrava als tweede op de 400 meter in 45,55, een stuk sneller dan ruim een week geleden bij zijn seizoensstart op de Diamond League in Birmingham (46,37). Alexander Ogando uit de Dominicaanse Republiek won in Tsjechië in 45,37. Bonevacia is de houder van het Nederlands record op deze afstand met 44,48. De WK-limiet staat op 44,90.

Volledig scherm Femke Bol op archiefbeeld. © ANP