Femke Bol opent indoorseizoen met officieus wereldrecord op 500 meter: ‘Ik had geen idee’

Toen Oran­je-droom er niet in zat, koos Schalken voor plezier: ‘In het waterpolo wordt nou eenmaal niet zo goed betaald’

Tim Schalken (26) speelde jarenlang in de eredivisie van het waterpolo met als absoluut doel om in de nationale ploeg te spelen. Hij zat er dichtbij, maar kon zijn droom niet waarmaken. De waterpoloër die nu bij De Vennen in Dongen een dragende speler is, staat nog steeds helemaal achter zijn keuze. ,,Ik ben in een warm bad terechtgekomen.”

20 januari