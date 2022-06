Femke Bol ook de snelste bij Diamond League in Oslo

Bol realiseerde een tijd van 52,61 en was daarmee bijna een halve seconde sneller dan in de Italiaanse hoofdstad. Toen liep ze 53,02.



Bol was ruim sneller dan de Oekraïense Anna Rizjikova, die uitkwam op 54,81. De Britse Jessie Knight finishte als derde in 54,84.

Bol, winnares van olympisch brons, won vorig jaar de 400 horden in alle wedstrijden uit de Diamond League waar ze aan de start kwam, inclusief de finale in Zürich. Ze was verrast over haar toptijd in Oslo. “Het weer was niet best en ik kwam niet goed uit op de laatste horde”, vertelde ze. Bol gaat zich opmaken voor de NK, de WK en de EK, drie toernooien in een tijdsbestek van amper twee maanden. “Het wordt een drukke zomer, maar ik ben er klaar voor.”

Liemarvin Bonevacia kwam op de 400 meter net als vorige week in Rome niet in de buurt van de WK-limiet, die staat op 44,90. De olympisch finalist finishte opnieuw als vijfde: nu in 45,77 tegenover vorige week in 45,79. De winnaar was opnieuw Kirani James uit Grenada die uitkwam op 44,78.

Maureen Koster liep op de 5000 meter een dik persoonlijk record. Met 15.00,64 was ze ruim 6 seconden sneller dan begin mei, toen ze in San Juan Capistrano in Californië tot 15.06,86 kwam. Daarmee bleef de Zuid-Hollandse toen net onder haar oude toptijd die zes jaar niet was overtroffen. Met die tijd had ze zich al geplaatst voor de WK in Eugene en de EK in München. Koster werd veertiende in Oslo in een race die gewonnen werd door de Ethiopische Dawit Seyaum in 14.25,84.