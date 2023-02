Femke Bol met wereldrecord in bijzonder rijtje met Fanny-Blankers Koen, Nelli Cooman en Sifan Hassan

Femke Bol voegt zich met haar mondiale toptijd in een select groepje Nederlandse vrouwen die ooit in de atletiek een wereldrecord op hun naam hadden staan. Van Lien Gisolf in de jaren 20 tot de vliegende huisvrouw Fanny-Blankers Koen en veel recenter nog Sifan Hassan. Een overzicht.

Lien Gisolf

Lien Gisolf won in 1928 als eerste Nederlandse vrouw een olympische medaille bij atletiekwedstrijden. Eigenlijk had ze helemaal niet mee willen doen, maar het moest van haar moeder. Toch zag de vrouw die driemaal het wereldrecord op het hoogspringen verbeterde het zilver later als een hoogtepunt. Net als het ontmoeten van Koningin Wilhelmina.

Volledig scherm Lien Gisolf. © atletiekhistorici

Tollien Schuurman

Tollien Schuurman is een van de beste Nederlandse atletes van voor de oorlog. Tijdens haar deelname aan de Olympische Spelen in 1932 hield de Friese Schuurman een dagboek bij, waardoor mensen later een boeiend inkijkje kregen in haar sportieve avonturen in Los Angeles. De sprintster verbeterde het record op de 100 en de 200 meter.

Fanny Blankers-Koen

De vliegende huisvrouw werd Fanny Blankers-Koen genoemd. Met vier gouden medailles op de Olympische Spelen van 1948 in Londen bracht ze Nederland geluk, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef meerdere wereldrecords op haar naam, zelfs op disciplines die tegenwoordig niet meer bestaan. Werd in 1999 door de internationale atletiekfederatie tot atlete van de eeuw verkozen. Overleed op 25 januari 2004.

Volledig scherm Fanny Blankers-Koen, hier in actie op de horden. © AFP

Mia Gommers

Mia Gommers was in de jaren 60 een wereldtopper op de middellange afstanden. Zo behaalde ze brons op de Olympische Spelen en verbeterde ze in 1961 bij een wedstrijd in Sittard het wereldrecord op de 1500 meter.

Wilma van den Berg, Mieke Sterk, Truus Hennipman en Corrie Bakker (4x100 meter estafette)

Op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-City evenaarde vier Nederlandse vrouwen tot hun verrassing het wereldrecord op de 4x100 meter estafette. Dat was een serie voor hun gelopen door de Verenigde Staten. Op 2240 meter hoogte. In de finale werd het viertal vierde. Net geen medaille.

Nelli Cooman

Indoor was helemaal haar ding. De 60 meter lag de sprintster uit Rotterdam nu eenmaal beter dan de 100 meter. Op de kortste sprintafstand verbeterde ze in 1986 het wereldrecord. ,,Ik herinner mij de wereldrecordrace als de dag van gisteren. Ik vloog!", blikte ze terug in een interview met deze site in 2018.

Volledig scherm Nelli Cooman (links) verbetert in 1986 het wereldrecord op de 60 meter. © ANP

Elly van Hulst

Drie jaar na Nelli Cooman was het Elly van Hulst die ook in een indoorhal een wereldrecord verbeterde. Zij deed het op de 3000 meter. Veel van haar nationale records werden pas verbeterd, nadat de in Ethiopië geboren Sifan Hassan het Nederlandse paspoort ontving.

Lornah Kiplagat

Met een tijd van 1.06,25 liep Lornah Kiplagat in 2007 naar het wereldrecord op de halve marathon. Op die afstand behaalde ze voor Nederland ook wereldtitels. Vier jaar na haar mondiale toptijd werd haar tijd verbeterd door een Ethiopische.

Sifan Hassan

Twee van haar wereldrecords staan op dit moment nog op de boeken. Het betreft wel twee incourante nummers: de Engelse Mijl en de uurloop. Beide disciplines staan niet op het programma van internationale toernooien als de Spelen en de WK. De 10.000 meter wel, maar daar kon Hassan in 2021 ultrakort van genieten. Slechts twee dagen na haar machtsvertoon in Hengelo was het de Ethiopische Letesenbet Gidey die er alweer een aantal seconden vanaf snoepte.

Volledig scherm Het wereldrecord waar Sifan Hassan maar heel kort van kon genieten. © EPA

Femke Bol

Het Europees record op de 400 meter horden had ze al op haar naam staan en eerder deze winter liep ze bij haar seizoensopening een wereldrecord op de 500 meter, maar dat is een incourante afstand die zelden wordt gelopen. De 400 meter indoor, die is veel meer waard.

Tijdlijn:

1928: Lien Gisolf, hoogspringen, 1,58 meter

1929: Lien Gisolf, hoogspringen, 1,60 meter

1932: Lien Gisolf, hoogspringen, 1,62 meter

1932: Tollien Schuurman, 100 meter, 11,90

1933: Tollien Schuurman, 200 meter, 24,60

1943: Fanny-Blankers-Koen, hoogspringen, 1,67 meter

1943: Fanny-Blankers-Koen, hoogspringen, 1,69 meter

1943: Fanny-Blankers-Koen, hoogspringen, 1,71 meter

1948: Fanny-Blankers-Koen, verspringen, 6,25 meter

1951: Fanny-Blankers-Koen, vijfkamp, 4692 punten *

1967: Mia Gommers, 1500 meter, 4.15,60

1969: Mia Gommers, Engelse Mijl, 4.36,8

1968: Wilma van den Berg, Mieke Sterk, Truus Hennipman en Corrie Bakker, 4x100 meter estafette, 43,49

1986: Nelli Cooman, 60 meter, 7,00

1989: Elly van Hulst, 3000 meter, 8.33,82

2007: Lornah Kiplagat, halve marathon, 1.06,25

2019: Sifan Hassan, Engelse Mijl, 4.12,33

2020: Sifan Hassan, uurloop, 18.93

2021: Sifan Hassan, 10.000 meter, 29.06,82

2023: Femke Bol, 400 meter, 49,26

Dikgedrukt: nog altijd het wereldrecord

*Fanny Blankers-Koen liep in de jaren 40 en 50 nog meer wereldrecords, maar sommige van die disciplines bestaan inmiddels niet meer.