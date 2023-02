Femke Bol maakt wederom indruk, maar nieuw record blijft uit in Liévin

Femke Bol heeft opnieuw indruk gemaakt op de 400 meter. De 22-jarige Amersfoortse zette bij de atletiekmeeting van de World Indoor Tour in het Franse Liévin de klok stil na 50,20 seconden. Dat was wel iets minder snel dan de 49,96 van afgelopen zaterdag in Metz.

Bol liep net als in Metz de hele race aan de leiding. Gestart vanuit de buitenste baan, passeerde ze na 200 meter al als eerste de finishlijn. Ze trok hard door in de tweede ronde, maar het lukte niet opnieuw onder de 50 seconden te komen.

Met haar Nederlands record van 49,96 is ze de op drie na snelste atlete aller tijden op de 400 meter indoor. De Tsjechische Jarmila Kratochvilova heeft met 49,59 het wereldrecord in handen. Zij liep die tijd in 1982. Ook de Russische Natalja Nazarova (49,68) en de Tsjechische Tatana Kocembova (49,76) staan boven Bol op de eeuwige ranglijst. ,,De race verliep de eerste ronde als gewenst en ik hoopte weer onder de 50 seconden te komen, maar ik kreeg het de laatste 50 meter moeilijk”, zei Bol kort na de race.

Het was haar vierde race van het seizoen en alle keren ging het hard. Ze opende het jaar in Boston met een officieus wereldrecord op de incourante 500 meter (1.05,63) en dook afgelopen zaterdag voor het eerst onder de 50 seconden. En passant snelde ze diezelfde avond in Metz op de 200 meter naar een Nederlands record van 22,87.

Het eerstvolgende grote doel is prolongatie van haar Europese titel indoor. In 2021 veroverde ze in het Poolse Torun Europees goud in 50,63. Toen was die tijd een Nederlands record. Die titel vormde de opmaat naar de bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio.

Lieke Klaver eindigde in Liévin in de B-finale als tweede in 51,42. Ze moest de Poolse Natalia Kacmarek voor zich dulden (50,90). De 24-jarige Klaver staat op de 400 meter in de schaduw van Bol, maar ze telt internationaal wel degelijk mee. Met haar persoonlijk record van 51,00 seconden, dat ze eerder dit jaar liep, bezet ze de derde plaats op de Europese ranglijst van dit jaar. Op de EK indoor in Istanbul loopt de Enkhuizense ook de 400 meter.