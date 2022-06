Femke Bol laat zich bij eerste 400 meter horden van het seizoen meteen zien: ‘De kop is eraf’

Vorige week nog stal Femke Bol in het Tsjechische Ostrava de show toen ze het wereldrecord op de incourante 300 meter horden verpletterde. Een prestatie die voor de Amersfoortse als een “gekke verrassing” kwam. Vandaag was het voor de 22-jarige atlete dan ook tijd voor haar eerste 400 meter horden van het seizoen. Haar beste afstand, waarop ze vorig jaar olympisch brons pakte, maar de omstandigheden in Hengelo waren niet ideaal.

Volledig scherm © ANP Bol pepte zichzelf op, zwaaide naar het publiek en nam daarna plaats in het startblok. Ze had Shamier Little, op papier haar grootste concurrent, al snel te pakken en nam vervolgens afstand van het veld. Het eindresultaat was een 53,95 waarmee ze meteen haar eigen stadionrecord aanscherpte. De nummer twee, Anna Ryzhykova uit Oekraïne, kwam in 55,62 over de streep.

,,Het was super gaaf. Een vol stadion, in dit weer... echt leuk. Ik ben nog een beetje moe”, vertelde bol voor de microfoon van de NOS. Ze kon er niet te lang over inzitten dat ze vanmiddag geen tijd in de 52 noteerde. ,,Dit is mijn eerste race, dus ik kijk niet echt naar tijden. Ik moet gewoon mijn race uitvoeren. Er gingen wat dingen goed en er gingen wat dingen iets minder goed. Maar ik ben heel blij. De kop is eraf.” Vorig jaar waren er slechts 1500 mensen getuige van haar overwinning op de FBK Games, vandaag waren dat er veel meer. ,,Echt heel gaaf. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt. Dat geluid van het publiek, ik schrok er bijna van.”

Schilder scherpt opnieuw Nederlands record aan

Jessica Schilder had daarvoor al het Nederlands record kogelstoten (outdoor) aangescherpt. De atlete uit Volendam kwam tot 19,17 meter. Haar record stond op 18,89 voordat ze in Hengelo haar eerste stoot maakte. Alle vijf haar pogingen gingen over die afstand heen, met 19,17 als de uitschieter.

Haar afstand was goed voor de vierde plaats. De Amerikaanse Chase Ealey won met een afstand van 19,98. De Portugese Auriol Dongmo kwam tot 19,68. de Canadese Sarah Mitton noteerde 19,24.

Jessica Schilder op archiefbeeld. © REUTERS

Schilder verraste deze winter al met een bronzen medaille bij de WK indoor in een Nederlands record van 19,48. Dongmo (goud) en Ealey (zilver) waren toen ook beter. De 23-jarige Nederlandse hoopt deze zomer te pieken op de WK in Eugene en de EK in München. Haar grote doel is over de 20 meter stoten. ,,Dan durf ik pas echt te zeggen dat ik wereldtop ben.”

Klaver moet Cubaanse voor zich dulden

Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als tweede. In de stromende regen was alleen Roxana Gómez uit Cuba sneller: 51,34 om 51,18. Eveline Saalberg (51,80) eindigde als vijfde. Nadine Visser en Liemarvin Bonevacia vielen op hun loopnummers buiten het podium, maar konden daar gezien het verloop van hun seizoen wel mee leven.

Volledig scherm © ANP Klaver wist dat het met de vorm wel goed zat, voorafgaand aan de wedstrijd in Hengelo. Vorige week nog had ze zich met een tijd van 50,90 geplaatst voor de WK van volgende maand in het Amerikaanse Eugene. Haar doel in het goed gevulde FBK-stadion: laag in de 51 lopen en hopen dat het genoeg zou zijn. Ze lag vanmiddag lange tijd op kop, maar werd uiteindelijk nog voorbijgestreefd door haar Cubaanse concurrent.

,,Balen dat ik niet gewonnen heb”, aldus Klaver. ,,Regen is echt mijn weer. Volgens mij ging het wel oké, maar bij de tweede bocht sliep ik een beetje. Ik zette pas te laat aan, dat is nog niet mijn sterkste punt. Maar ik ging goed mee, toch?”, zei de 23-jarige die niet ontevreden was over haar tijd. ,,Hier moest ik vorig jaar nog heel hard voor werken.”

Visser zesde: ‘Blij dat ik hier sta’

Normaal gesproken had Nadine Visser op de 110 meter horden ook meegedaan om de prijzen, maar vanwege een hamstringblessure was de wedstrijd in Hengelo pas haar eerste van het seizoen. Ze werd zesde in een tijd van 12,95, iets minder dan een halve seconde achter winnares Brittany Anderson uit Jamaica. ,,Ik had liever wat harder gelopen, maar ben blij dat ik hier sta voor het thuispubliek. Het liefst had ik nog een wedstrijd gerend voorafgaand aan de FBK Games, maar de hamstring was nog wat zeurderig. Sinds vorige week voelt het weer vrij, de grootste winst is dat ik hier weer vol vertrouwen sta. Nu ga ik lekker veel races lopen", sprak Visser. Maayke Tjin-A-Lim kwam als achtste over de streep, nog vlak voor Zoë Sedney.

© ANP

Bonevacia naast het podium

Op de 400 meter voor mannen konden de vier Nederlandse deelnemers geen rol van betekenis spelen. Liemarvin Bonevacia (46,11) eindigde als vierde in de door de Amerikaan Vernon Norwood (45,28) gewonnen race. Ook Bonevacia werd eerder dit seizoen geplaagd door blessureleed en dus was hij al met al wel tevreden. ,,Dit is progressie, ik kom van ver na mijn blessure. Het wordt beter, ik heb er geloof in dat ik er voor het WK weer sta", sprak de 33-jarige atleet, op de Olympische Spelen van vorig jaar winnaar van het zilver met de estafetteploeg. ,,Het weer was niet perfect, maar dat maakt niet uit. Het is altijd gezellig om hier te lopen? Mijn doel voor Eugene? Een betere tijd dan in Tokio.”

Smidt en Angela achter Belg

Meer succes was er voor de landgenoten op de 400 meter horden voor mannen. Daar waren het Nick Smidt (49,66) en Ramsey Angela (50,44) die respectievelijk als tweede en derde eindigden, achter de Belg Julien Watrin (49,47). Voor Smidt was het de beste race van zijn seizoen.

Er komen vandaag maar liefst vijf olympisch kampioenen in actie in Hengelo. Sifan Hassan laat weliswaar verstek gaan, maar met de Duitse verspringster Malaika Mihambo, de Canadese sprinter André De Grasse, de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, de Keniaanse middenafstandloopster Faith Kipyegon en de Oegandese specialiste op de steeplechase Peruth Chemutai is olympisch goud ruim vertegenwoordigd in Hengelo.

Liemarvin Bonevacia (r). © ANP